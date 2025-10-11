Марине Марковой наложили 13 швов на руку из-за несчастного случая на тренировке

Волейболистке «Вакыфбанка» Марковой наложили 13 швов из-за несчастного случая.

Об этом рассказал тренер турецкой команды Неслихан Демир.

«У Марины Марковой было 13 швов на руке, их сняли на прошлой неделе. Их наложили после несчастного случая на тренировке», – заявил Демир в интервью журналу Socrates Dergi.

8 октября «Вакыфбанк» уступил «Фенербахче» в матче за Суперкубок Турции.