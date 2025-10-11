0

Марине Марковой наложили 13 швов на руку из-за несчастного случая на тренировке

Волейболистке «Вакыфбанка» Марковой наложили 13 швов из-за несчастного случая.

Об этом рассказал тренер турецкой команды Неслихан Демир.

«У Марины Марковой было 13 швов на руке, их сняли на прошлой неделе. Их наложили после несчастного случая на тренировке», – заявил Демир в интервью журналу Socrates Dergi.

8 октября «Вакыфбанк» уступил «Фенербахче» в матче за Суперкубок Турции. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Вакыфбанк
травмы
Марина Маркова
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Александр Яременко: «FIVB к нам никогда плохо не относилась. Мы проводим с ними большую работу»
25 июля, 19:35
FIVB о возможном допуске российских команд: «Мы находимся в постоянном диалоге с МОК и продолжаем следовать его рекомендациям»
24 июля, 17:35
Сергей Федоровцев о возможной смене гражданства дочери: «Предложения уже были. И Арина отказалась»
122 июля, 05:30
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 2-й тур. «Омичка» на тай-брейке обыграла «Ленинградку», «Локомотив» против «Тулицы», другие матчи
55 минут назад
Чемпионат России по волейболу (жен). Краснодарское «Динамо» обыграло «Тулицу», «Ленинградка» на тай-брейке одолела «Уралочку», другие результаты
5 октября, 18:50
Команды России и Беларуси по пляжному волейболу сыграли шоу-матч в кузове БелАЗа
11 октября, 14:52Фото
Кубок Победы. Казанское «Динамо» обыграло «Ленинградку» в финале, «Заречье-Одинцово» одолело московское «Динамо» в матче за 3-е место
28 сентября, 18:37
Чемпионат мира по волейболу-2025. Италия победила Болгарию в финале, Польша обыграла Чехию в матче за бронзу
4228 сентября, 12:30
Чемпионат мира по волейболу-2025. 1/2 финала. Италия обыграла Польшу, Чехия уступила Болгарии
8327 сентября, 12:15
Чемпионат мира по волейболу-2025. 1/4 финала. Чехия обыграла Иран, США на тай-брейке уступили Болгарии
5125 сентября, 15:05
Сборная Чехии по волейболу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира
25 сентября, 12:21
Сергею Тетюхину исполнилось 50 лет: «Я абсолютно доволен своей спортивной карьерой. Ничего не стал бы менять»
123 сентября, 16:06
Чемпионат мира по волейболу-2025. 1/8 финала. Иран обыграл Сербию на тай-брейке, Чехия победила Тунис, другие результаты
2923 сентября, 14:47
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость