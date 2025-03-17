Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Третьи матчи. Московское «Динамо» сыграет с «Заречьем», «Ленинградка» встретится с «Динамо-Метар», «Локомотив» против «Уралочки»
18 марта пройдут решающие матчи 1/4 финала женского ЧР по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
1/4 финала
Третьи матчи
Динамо Москва – Заречье-Одинцово – 19.00
Счет в серии: 1-1
Ленинградка – Динамо-Метар – 19.00
Счет в серии: 1-1
Счет в серии: 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до двух побед.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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