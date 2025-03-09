Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Первые матчи. Казанское «Динамо» сыграет с краснодарским, «Локомотив» против «Уралочки», другие встречи
Московское «Динамо» сыграет с краснодарским в 1/4 финала чемпионата России.
10 марта пройдут первые матчи плей-офф женского турнира по волейболу.
Pari Суперлига
Женщины
1/4 финала
Первые матчи
Динамо Москва – Заречье-Одинцово – 19.00
Динамо-Ак Барс Казань – Динамо Краснодар – 19.00
Ленинградка – Динамо-Метар – 19.00
Локомотив – Уралочка – 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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