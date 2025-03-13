Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Вторые матчи. «Уралочка» сыграет с «Локомотивом», краснодарское «Динамо» против казанского и другие встречи
«Уралочка» сыграет с «Локомотивом» в 1/4 финала женского ЧР по волейболу.
14 марта пройдут вторые матчи 1/4 финала.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
1/4 финала
Вторые матчи
Уралочка – Локомотив – 16.00
Счет в серии: 0-1
Динамо-Метар – Ленинградка – 17.00
Счет в серии: 0-1
Динамо Краснодар – Динамо-Ак Барс Казань – 19.00
Счет в серии: 0-1
Заречье-Одинцово – Динамо Москва – 19.00
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до двух побед.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости