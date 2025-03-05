Чемпионат России по волейболу (жен). 26-й тур. Краснодарское «Динамо» встретится с «Локомотивом», «Ленинградка» сыграет с «Протоном», другие матчи
5 и 6 марта пройдут матчи 26-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
26-й тур
5 марта
Динамо Краснодар – Локомотив – 19.00
Заречье-Одинцово – Спарта – 19.00
Ленинградка – Протон – 19.00
6 марта
Минчанка – Динамо-Метар – 18.00
Динамо Москва – Уралочка – 19.00
Динамо-Ак Барс Казань – Омичка – 19.00
Тулица – Енисей – 19.00
Турнирное положение: Динамо-Казань – 24 победы – 1 поражение (71 очко), Локомотив – 21-4 (61), Ленинградка – 18-7 (53), Динамо Москва – 17-8 (47), Заречье-Одинцово – 15-10 (47), Динамо-Метар – 15-10 (39), Уралочка – 13-12 (44), Динамо Краснодар – 13-12 (43), Тулица – 10-15 (27), Протон – 9-16 (29), Минчанка – 8-17 (27), Енисей – 6-19 (16), Омичка – 5-20 (14), Спарта – 1-24 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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