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Чемпионат России по волейболу (жен). 26-й тур. Краснодарское «Динамо» встретится с «Локомотивом», «Ленинградка» сыграет с «Протоном», другие матчи

5 и 6 марта пройдут матчи 26-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

26-й тур

5 марта 

Динамо Краснодар – Локомотив – 19.00

Заречье-Одинцово – Спарта – 19.00

Ленинградка – Протон – 19.00

6 марта 

Минчанка – Динамо-Метар – 18.00

Динамо Москва – Уралочка – 19.00

Динамо-Ак Барс Казань – Омичка – 19.00

Тулица – Енисей – 19.00

Турнирное положение: Динамо-Казань – 24 победы – 1 поражение (71 очко), Локомотив – 21-4 (61), Ленинградка – 18-7 (53), Динамо Москва – 17-8 (47), Заречье-Одинцово – 15-10 (47), Динамо-Метар – 15-10 (39), Уралочка – 13-12 (44), Динамо Краснодар – 13-12 (43), Тулица – 10-15 (27), Протон – 9-16 (29), Минчанка – 8-17 (27), Енисей – 6-19 (16), Омичка – 5-20 (14), Спарта – 1-24 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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