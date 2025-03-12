NAS Sports Tournament. Московское «Динамо» обыграло «Тулузу», «Нова» встретится с «Шахтером», другие матчи
Московское «Динамо» обыграло «Тулузу» на турнире NAS в Дубае.
NAS Sports Tournament
Дубай, ОАЭ
12 марта
Группа А
Динамо Россия – Тулуза Франция – 3-1 (25:27, 25:20, 25:23, 25:21)
The KING ОАЭ – Падуя Италия – 22.00
14 марта
Падуя Италия – Динамо Россия – 21:00
Тулуза Франция – The KING ОАЭ – 23:00
16 марта
Падуя Италия – Тулуза Франция – 21:00
The King ОАЭ – Динамо Россия – 23:00
Положение в группе: Динамо – 3 очка (1 игра), The KING – 0 (0), Падуя – 0 (0), Тулуза – 0 (1).
Группа B
13 марта
Эльсамави ОАЭ – Гроттаццолина (Италия) – 21:00
Нова Россия – Шахтер Беларусь – 23.00
15 марта
Гроттаццолина Италия – Нова Россия – 21:00
Шахтер Беларусь – Эльсамави ОАЭ – 23:00
17 марта
Гроттаццолина Италия – Шахтер Беларусь – 21:00
Нова Россия – Эльсамави ОАЭ – 23:00
Положение в группе: Гроттаццолина – 0 (0), Шахтер Беларусь – 0 (0), Нова Россия – 0 (0), Эльсамави – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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