Чемпионат России по волейболу. 29-й тур. Казанский «Зенит» на тай-брейке обыграл «Локомотив», «Газпром-Югра» уступила московскому «Динамо», другие матчи
Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» на чемпионате России по волейболу.
2-3 марта проходят матчи 29-го тура.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
29-й тур
2 марта
Кузбасс – Урал – 3-0 (25:18, 25:24, 25:14)
Газпром-Югра – Динамо Москва – 0-3 (17:25, 20:25, 24:26)
Зенит Санкт-Петербург – МГТУ – 3-1 (17:25, 25:20, 25:17, 25:13)
Зенит-Казань – Локомотив – 3-2 (22:25, 25:21, 25:23, 25:27, 15:9)
3 марта
Енисей – Белогорье – 15.00
Нова – Динамо-ЛО – 18.00
АСК – Нефтяник – 19.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 26 побед – 1 поражение (76 очков), Динамо Москва – 21-6 (61), Локомотив – 21-6 (60), Белогорье – 20-6 (59), Зенит Санкт-Петербург – 20-7 (58), Урал – 15-12 (47), Динамо-ЛО – 16-11 (45), Енисей – 14-12 (40), Кузбасс – 11-16 (38), Факел – 10-17 (30), Газпром-Югра – 9-18 (23), Нефтяник – 6-20 (20), Нова – 4-22 (17), АСК – 4-22 (16), МГТУ – 3-24 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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