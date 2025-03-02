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Чемпионат России по волейболу. 29-й тур. Казанский «Зенит» на тай-брейке обыграл «Локомотив», «Газпром-Югра» уступила московскому «Динамо», другие матчи

Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» на чемпионате России по волейболу.

2-3 марта проходят матчи 29-го тура.

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

29-й тур

2 марта

Кузбасс – Урал – 3-0 (25:18, 25:24, 25:14)

Газпром-Югра – Динамо Москва – 0-3 (17:25, 20:25, 24:26)

Зенит Санкт-Петербург – МГТУ – 3-1 (17:25, 25:20, 25:17, 25:13)

Зенит-Казань – Локомотив – 3-2 (22:25, 25:21, 25:23, 25:27, 15:9)

3 марта

Енисей – Белогорье – 15.00

Нова – Динамо-ЛО – 18.00

АСК – Нефтяник – 19.00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 26 побед – 1 поражение (76 очков), Динамо Москва – 21-6 (61), Локомотив – 21-6 (60), Белогорье – 20-6 (59), Зенит Санкт-Петербург – 20-7 (58), Урал – 15-12 (47), Динамо-ЛО – 16-11 (45), Енисей – 14-12 (40), Кузбасс – 11-16 (38), Факел – 10-17 (30), Газпром-Югра – 9-18 (23), Нефтяник – 6-20 (20), Нова – 4-22 (17), АСК – 4-22 (16), МГТУ – 3-24 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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результаты
АСК (Нижний Новгород)
МГТУ
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Динамо Ленинградская область
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