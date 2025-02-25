Чемпионат России по волейболу. 28-й тур. «Нова» встретится с «Факелом», «Локомотив» сыграет с «Кузбассом», другие матчи
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
28-й тур
25 февраля
Нова – Факел – 18.00
26 февраля
Локомотив – Кузбасс – 15.00
Белогорье – МГТУ – 19.00
Зенит-Казань – Динамо-ЛО – 19.30
27 февраля
Газпром-Югра – АСК – 17.00
Урал – Енисей – 17.00
Зенит Санкт-Петербург – Динамо Москва – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 24 победы – 1 поражение (71 очко), Локомотив – 20-5 (56), Белогорье – 19-6 (56), Зенит Санкт-Петербург – 19-6 (55), Динамо Москва – 19-6 (55), Урал – 15-10 (47), Динамо-ЛО – 16-10 (45), Енисей – 14-10 (36), Кузбасс – 10-15 (35), Факел – 9-17 (28), Газпром-Югра – 8-17 (21), Нефтяник – 6-20 (20), Нова – 4-21 (16), АСК – 4-21 (15), МГТУ – 3-22 (10).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости