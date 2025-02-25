  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу. 28-й тур. «Нова» встретится с «Факелом», «Локомотив» сыграет с «Кузбассом», другие матчи
0

Чемпионат России по волейболу. 28-й тур. «Нова» встретится с «Факелом», «Локомотив» сыграет с «Кузбассом», другие матчи

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

28-й тур

25 февраля 

Нова – Факел – 18.00

26 февраля 

Локомотив – Кузбасс – 15.00

Белогорье – МГТУ – 19.00

Зенит-Казань – Динамо-ЛО – 19.30

27 февраля 

Газпром-Югра – АСК – 17.00

Урал – Енисей – 17.00

Зенит Санкт-Петербург – Динамо Москва – 19.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Зенит-Казань – 24 победы – 1 поражение (71 очко), Локомотив – 20-5 (56), Белогорье – 19-6 (56), Зенит Санкт-Петербург – 19-6 (55), Динамо Москва – 19-6 (55), Урал – 15-10 (47), Динамо-ЛО – 16-10 (45), Енисей – 14-10 (36), Кузбасс – 10-15 (35), Факел – 9-17 (28), Газпром-Югра – 8-17 (21), Нефтяник – 6-20 (20), Нова – 4-21 (16), АСК – 4-21 (15), МГТУ – 3-22 (10).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Енисей
logoЛокомотив Новосибирск
Динамо Ленинградская область
logoДинамо Москва
logoФакел
logoГазпром-Югра
logoКузбасс
МГТУ
logoУрал
результаты
logoБелогорье
logoНОВА
чемпионат России
logoЗенит Санкт-Петербург
logoЗенит-Казань
АСК (Нижний Новгород)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Волейбол в Telegram
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 24-й тур. «Динамо-Метар» обыграл московское «Ленинградку», краснодарское «Динамо» одолело «Енисей», другие результаты
4вчера, 18:00
Чемпионат России по волейболу. 27-й тур. «Кузбасс» на тай-брейке уступил «Динамо-ЛО» на тай-брейке, казанский «Зенит» победил «Факел», другие результаты
423 февраля, 13:50
Чемпионат России по волейболу. 26-й тур. «Белогорье» обыграло «Локомотив», казанский «Зенит» победил «Нефтяник», другие результаты
316 февраля, 18:18
Чемпионат России по волейболу (жен). 23-й тур. «Локомотив» победил «Уралочку», «Протон» уступил казанскому «Динамо» и другие результаты
516 февраля, 16:00
Волейболистка Бровкина покинула «Локомотив» после конфликта с Каракурт
2313 февраля, 11:16
Чемпионат России по волейболу (жен). 22-й тур. Московское «Динамо» победило «Енисей», «Уралочка» на тай-брейке уступила «Динамо-Метару», другие результаты
610 февраля, 16:26
Яременко о расследовании ВФВ о возможном участии игроков в противоправном влиянии на матчи: «В случае необходимости мы готовы обратиться в правоохранительные органы»
10 февраля, 16:23
Всероссийская федерация волейбола расследует возможное участие шести игроков в противоправном влиянии на матчи
110 февраля, 12:03
Чемпионат России по волейболу. 25-й тур. «Енисей» обыграл «Факел», «Белогорье» уступило «Динамо-ЛО» и другие результаты
49 февраля, 17:27
Николай Карполь: «Волейбол – один из главных видов спорта на планете. И в России – это безусловно»
49 февраля, 13:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость
Призер Олимпиады-1972 Виктор Борщ госпитализирован после падения
11 сентября 2023, 19:53