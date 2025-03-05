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Чемпионат России по волейболу. 30-й тур. «Нефтяник» уступил московскому «Динамо», «Факел» сыграет с АСК, другие матчи

5-7 марта пройдут матчи 30-го тура чемпионата России по волейболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

30-й тур

5 марта

Нефтяник – Динамо Москва – 1-3 (21:25, 21:25, 27:25, 20:25)

6 марта 

Факел – АСК – 17.00

7 марта 

Енисей – МГТУ – 15.00

Локомотив – Нова – 15.00

Газпром-Югра – Зенит Санкт-Петербург – 17.00

Урал – Зенит-Казань – 17.00

Белогорье – Кузбасс – 19.00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 26 побед – 1 поражение (76 очков), Динамо Москва – 22-6 (64), Белогорье – 21-6 (61), Локомотив – 21-6 (60), Зенит Санкт-Петербург – 20-7 (58), Динамо-ЛО – 17-11 (48), Урал – 15-12 (47), Енисей – 14-13 (41), Кузбасс – 11-16 (38), Факел – 10-17 (30), Газпром-Югра – 9-18 (23), Нефтяник – 6-22 (20), АСК – 5-22 (19), Нова – 4-23 (17), МГТУ – 3-24 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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