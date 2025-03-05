Чемпионат России по волейболу. 30-й тур. «Нефтяник» уступил московскому «Динамо», «Факел» сыграет с АСК, другие матчи
5-7 марта пройдут матчи 30-го тура чемпионата России по волейболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
30-й тур
5 марта
Нефтяник – Динамо Москва – 1-3 (21:25, 21:25, 27:25, 20:25)
6 марта
Факел – АСК – 17.00
7 марта
Енисей – МГТУ – 15.00
Локомотив – Нова – 15.00
Газпром-Югра – Зенит Санкт-Петербург – 17.00
Урал – Зенит-Казань – 17.00
Белогорье – Кузбасс – 19.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 26 побед – 1 поражение (76 очков), Динамо Москва – 22-6 (64), Белогорье – 21-6 (61), Локомотив – 21-6 (60), Зенит Санкт-Петербург – 20-7 (58), Динамо-ЛО – 17-11 (48), Урал – 15-12 (47), Енисей – 14-13 (41), Кузбасс – 11-16 (38), Факел – 10-17 (30), Газпром-Югра – 9-18 (23), Нефтяник – 6-22 (20), АСК – 5-22 (19), Нова – 4-23 (17), МГТУ – 3-24 (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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