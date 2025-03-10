Чемпионат России по волейболу. 1/8 финала. Первые матчи. «Кузбасс» сыграет с «Енисеем», АСК против петербургского «Зенита» и другие встречи
«Кузбасс» сыграет с «Енисеем» в 1/ф финала чемпионата России по волейболу.
11 марта пройдут первые матчи плей-офф мужского турнира.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
1/8 финала
Первые матчи
Кузбасс – Енисей – 15.00
Газпром-Югра – Динамо-ЛО – 17.00
Факел – Урал – 17.00
АСК – Зенит Санкт-Петербург – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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