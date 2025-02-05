Чемпионат России по волейболу. 25-й тур. «Урал» проиграл «Локомотиву», «Нова» встретится с петербургским «Зенитом», другие матчи
На мужском чемпионате России по волейболу проходят матчи 25-го тура.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
25-й тур
5 февраля
Урал – Локомотив – 0-3 (25:27, 22:25, 14:25)
7 февраля
Газпром-Югра – Зенит-Казань – 17.00
АСК – МГТУ – 19.00
8 февраля
Кузбасс – Нефтяник – 13.00
Нова – Зенит Санкт-Петербург – 17.00
9 февраля
Енисей – Факел – 13.00
Белогорье – Динамо-ЛО – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 21 победа – 1 поражение (62 очка), Локомотив – 19-4 (54), Белогорье – 17-5 (50), Зенит Санкт-Петербург – 17-6 (49), Динамо Москва – 17-6 (49), Урал – 14-9 (44), Динамо-ЛО – 13-10 (38), Енисей – 12-10 (32), Кузбасс – 8-14 (29), Факел – 9-14 (27), Газпром-Югра – 7-16 (19), Оренбуржье – 5-18 (18), Нова – 4-18 (14), АСК – 3-19 (12), МГТУ – 3-19 (10).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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