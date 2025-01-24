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Чемпионат России по волейболу. 23-й тур. «Белогорье» сыграет с «Нефтяником», казанский «Зенит» встретится с московским «Динамо», другие матчи

С 24 по 26 января пройдут матчи 23-го тура чемпионата России по волейболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

23-й тур

24 января 

Нова – АСК – 18.00

БелогорьеНефтяник – 19.00

25 января 

Локомотив – Динамо-ЛО – 15.00

Урал – Факел – 15.00

Газпром-ЮграЕнисей – 17.00

Зенит-КазаньДинамо Москва – 18.00

26 января 

КузбассЗенит Санкт-Петербург – 13.00 

Турнирное положение: Зенит-Казань – 19 побед – 1 поражение (56 очков), Зенит Санкт-Петербург – 16-5 (47), Локомотив – 16-4 (46), Динамо Москва – 16-5 (46), Белогорье – 15-5 (44), Урал – 12-8 (38), Динамо-ЛО – 13-8 (37), Енисей – 11-9 (29), Кузбасс – 8-12 (28), Факел – 9-12 (27),  Газпром-Югра – 6-15 (16), Нефтяник – 4-17 (15), Нова – 4-16 (14), МГТУ – 3-18 (10), АСК – 2-19 (9).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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