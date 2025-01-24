Чемпионат России по волейболу. 23-й тур. «Белогорье» сыграет с «Нефтяником», казанский «Зенит» встретится с московским «Динамо», другие матчи
С 24 по 26 января пройдут матчи 23-го тура чемпионата России по волейболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
23-й тур
24 января
Нова – АСК – 18.00
25 января
Локомотив – Динамо-ЛО – 15.00
Урал – Факел – 15.00
Газпром-Югра – Енисей – 17.00
Зенит-Казань – Динамо Москва – 18.00
26 января
Кузбасс – Зенит Санкт-Петербург – 13.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 19 побед – 1 поражение (56 очков), Зенит Санкт-Петербург – 16-5 (47), Локомотив – 16-4 (46), Динамо Москва – 16-5 (46), Белогорье – 15-5 (44), Урал – 12-8 (38), Динамо-ЛО – 13-8 (37), Енисей – 11-9 (29), Кузбасс – 8-12 (28), Факел – 9-12 (27), Газпром-Югра – 6-15 (16), Нефтяник – 4-17 (15), Нова – 4-16 (14), МГТУ – 3-18 (10), АСК – 2-19 (9).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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