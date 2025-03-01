Чемпионат России по волейболу (жен). 25-й тур. «Спарта» встретится с «Тулицей», «Локомотив» против «Ленинградки», другие матчи
На женском чемпионате России по волейболу стартуют матчи 25-го тура.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
25-й тур
28 февраля
Омичка – Заречье-Одинцово – 1-3 (27:25, 15:25, 15:25, 19:25)
Динам-Метар – Динамо Краснодар – 3-2 (25:15, 25:21, 19:25, 22:25, 17:15)
Протон – Динамо Москва – 2-3 (19:25, 27:25, 21:25, 25:20, 13:15)
1 марта
Енисей – Минчанка – 12.00
Спарта – Тулица – 17.00
Локомотив – Ленинградка – 19.00
2 марта
Уралочка – Динамо-Ак Барс Казань – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо-Казань – 23 победы – 1 поражение (68 очков), Локомотив – 20-4 (58), Ленинградка – 18-6 (53), Динамо Москва – 17-8 (47), Заречье-Одинцово – 15-10 (47), Динамо-Метар – 15-10 (39), Уралочка – 13-11 (44), Динамо Краснодар – 13-12 (43), Протон – 9-16 (29), Минчанка – 8-16 (26), Тулица – 9-15 (24), Енисей – 5-19 (14), Омичка – 5-20 (14), Спарта – 1-23 (7).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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