Чемпионат России по волейболу (жен). 23-й тур. «Омичка» сыграет с «Минчанкой», «Заречье-Одинцово» встретится с «Тулицей» и другие матчи
На женском чемпионате России по волейболу пройдут матчи 23-го тура.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
23-й тур
13 февраля
Омичка – Минчанка – 16.00
Заречье-Одинцово – Тулица – 19.00
14 февраля
Енисей – Ленинградка – 15.00
15 февраля
Динамо-Метар – Динамо Москва – 15.00
Спарта – Динамо Краснодар – 17.00
Локомотив – Уралочка – 20.00
16 февраля
Протон – Динамо Казань – 16.00
Турнирное положение: Динамо-Казань – 21 победа – 1 поражение (62 очка), Локомотив – 18-4 (53), Ленинградка – 17-5 (50), Динамо Москва – 15-7 (42), Заречье-Одинцово – 14-8 (43), Динамо-Метар – 13-9 (33), Уралочка – 12-10 (41), Динамо Краснодар – 11-11 (36), Протон – 9-13 (28), Тулица – 7-15 (19), Минчанка – 6-16 (20), Енисей – 5-17 (14), Омичка – 5-17 (14), Спарта – 1-21 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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