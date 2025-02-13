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Чемпионат России по волейболу (жен). 23-й тур. «Омичка» сыграет с «Минчанкой», «Заречье-Одинцово» встретится с «Тулицей» и другие матчи

На женском чемпионате России по волейболу пройдут матчи 23-го тура.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

23-й тур

13 февраля

Омичка – Минчанка – 16.00

Заречье-Одинцово – Тулица – 19.00

14 февраля

Енисей – Ленинградка – 15.00

15 февраля

Динамо-Метар – Динамо Москва – 15.00

Спарта – Динамо Краснодар – 17.00

Локомотив – Уралочка – 20.00

16 февраля

Протон – Динамо Казань – 16.00

Турнирное положение: Динамо-Казань – 21 победа – 1 поражение (62 очка), Локомотив – 18-4 (53), Ленинградка – 17-5 (50), Динамо Москва – 15-7 (42), Заречье-Одинцово – 14-8 (43), Динамо-Метар – 13-9 (33), Уралочка – 12-10 (41), Динамо Краснодар – 11-11 (36), Протон – 9-13 (28), Тулица – 7-15 (19), Минчанка – 6-16 (20), Енисей – 5-17 (14), Омичка – 5-17 (14), Спарта – 1-21 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
чемпионат России жен
Минчанка
Протон
Динамо-Метар
Заречье-Одинцово
Енисей жен
Ленинградка
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Динамо Москва жен
Динамо-Ак Барс Казань жен
Спарта Нижний Новгород
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