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Чемпионат России по волейболу (жен). 24-й тур. «Минчанка» встретится со «Спартой», «Тулица» сыграет с «Омичкой», другие матчи

20-24 февраля в женском чемпионате России по волейболу пройдут матчи 24-го тура.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

24-й тур

20 февраля 

МинчанкаСпарта – 18.00

ТулицаОмичка – 19.00

21 февраля 

УралочкаПротон – 16.00

Динамо КазаньЗаречье-Одинцово – 19.00

22 февраля 

Динамо Москва – Локомотив – 17.00

23 февраля 

Динамо-Метар – Ленинградка – 15.00

24 февраля 

Динамо КраснодарЕнисей – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Динамо-Казань – 22 победы – 1 поражение (65 очков), Локомотив – 19-4 (56), Ленинградка – 18-5 (53), Динамо Москва – 16-7 (44), Заречье-Одинцово – 14-9 (44), Динамо-Метар – 13-10 (34), Уралочка – 12-11 (41), Динамо Краснодар – 12-11 (39), Протон – 9-14 (28), Тулица – 8-15 (21), Минчанка – 7-16 (23), Енисей – 5-18 (14), Омичка – 5-18 (14), Спарта – 1-22 (7).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoУралочка
Омичка
Тулица
Спартак Санкт-Петербург
Минчанка
Динамо-Ак Барс Казань жен
Протон
Заречье-Одинцово
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logoЛокомотив Калининградская область
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