Чемпионат России по волейболу (жен). 24-й тур. «Минчанка» встретится со «Спартой», «Тулица» сыграет с «Омичкой», другие матчи
20-24 февраля в женском чемпионате России по волейболу пройдут матчи 24-го тура.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
24-й тур
20 февраля
21 февраля
Динамо Казань – Заречье-Одинцово – 19.00
22 февраля
Динамо Москва – Локомотив – 17.00
23 февраля
Динамо-Метар – Ленинградка – 15.00
24 февраля
Динамо Краснодар – Енисей – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо-Казань – 22 победы – 1 поражение (65 очков), Локомотив – 19-4 (56), Ленинградка – 18-5 (53), Динамо Москва – 16-7 (44), Заречье-Одинцово – 14-9 (44), Динамо-Метар – 13-10 (34), Уралочка – 12-11 (41), Динамо Краснодар – 12-11 (39), Протон – 9-14 (28), Тулица – 8-15 (21), Минчанка – 7-16 (23), Енисей – 5-18 (14), Омичка – 5-18 (14), Спарта – 1-22 (7).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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