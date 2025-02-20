Чемпионат России по волейболу. 27-й тур. «Нова» сыграет с «Нефтяником», АСК встретится с петербургским «Зенитом», другие матчи
20-23 февраля на чемпионате России по волейболу пройдут матчи 27-го тура.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
27-й тур
20 февраля
Нова – Нефтяник – 19.00
21 февраля
АСК – Зенит Санкт-Петербург – 19.00
Динамо Москва – МГТУ – 19.00
22 февраля
Зенит-Казань – Факел – 17.00
Белогорье – Урал – 17.30
23 февраля
Кузбасс – Динамо-ЛО – 14.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 23 победы – 1 поражение (68 очков), Локомотив – 19-5 (54), Белогорье – 18-6 (53), Зенит Санкт-Петербург – 18-6 (52), Динамо Москва – 18-6 (52), Урал – 15-9 (47), Динамо-ЛО – 14-10 (41), Енисей – 13-10 (35), Кузбасс – 10-14 (34), Факел – 9-16 (28), Газпром-Югра – 8-17 (21), Нефтяник – 5-20 (18), АСК – 4-20 (15), Нова – 4-20 (15), МГТУ – 3-21 (10).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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