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Чемпионат России по волейболу. 24-й тур. «Нова» уступила московскому «Динамо», «Нефтяник» встретится с «Енисеем» и другие матчи

С 30 января по 2 февраля пройдут матчи 24-го тура мужского ЧР по волейболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

24-й тур

30 января

Нова – Динамо Москва – 0-3 (15:25, 14:25, 15:25)

31 января

Нефтяник – Енисей – 16.00

1 февраля

Зенит Казань – Зенит Санкт-Петербург – 16.30

Газпром-Югра – Кузбасс – 17.00

МГТУ – Локомотив – 17.00

2 февраля

Факел – Белогорье – 16.00

Динамо-ЛО – Урал – 17.00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 20 побед – 1 поражение (59 очков), Зенит Санкт-Петербург – 17-5 (49), Динамо Москва – 17-6 (49), Локомотив – 17-4 (48), Белогорье – 16-5 (47), Урал – 13-8 (41), Динамо-ЛО – 13-9 (38), Енисей – 12-9 (32), Кузбасс – 8-13 (29), Факел – 9-13 (27),  Газпром-Югра – 6-16 (16), Нефтяник – 4-18 (15), Нова – 4-18 (14), АСК – 3-19 (12), МГТУ – 3-18 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
чемпионат России
Динамо Ленинградская область
logoНОВА
logoФакел
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logoЛокомотив Новосибирск
МГТУ
Енисей
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