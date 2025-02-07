Чемпионат России по волейболу (жен). 22-й тур. «Протон» встретится с «Локомотивом», казанское «Динамо» сыграет с «Тулицей», другие матчи
«Протон» сыграет с «Локомотивом» в матче женского чемпионата России по волейболу.
С 7 по 10 февраля пройдут матчи 22-го тура.
Pari Суперлига
Женщины
Предварительный этап
22-й тур
7 февраля
Протон – Локомотив – 18.00
8 февраля
Динамо Краснодар – Омичка – 17.00
Динамо-Ак Барс Казань – Тулица – 18.00
Минчанка – Заречье-Одинцово – 18.00
9 февраля
Ленинградка – Спарта – 17.00
Динамо Москва – Енисей – 17.30
10 февраля
Уралочка – Динамо-Метар – 16.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо-Казань – 20 побед – 1 поражение (59 очков), Локомотив – 17-4 (51), Ленинградка – 16-4 (46), Заречье-Одинцово – 14-7 (43), Динамо Москва – 14-7 (39), Уралочка – 12-9 (40), Динамо-Метар – 12-9 (31), Динамо Краснодар – 10-11 (33), Протон – 9-12 (27), Тулица – 7-14 (19), Минчанка – 5-16 (17), Енисей – 5-16 (14), Омичка – 5-16 (14), Спарта – 1-20 (7).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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