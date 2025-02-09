Николай Карполь: «Волейбол – один из главных видов спорта на планете. И в России – это безусловно»
Карполь считает, что волейбол является одним из главных видов спорта в мире.
Днем рождения волейбола считается 9 февраля 1895 года, когда прошел первый официальный матч.
«Мне повезло, что в годы, когда я сам нахожусь в волейболе, наш вид спорта поднял и укрепил свои достижения и положение.
Конечно, я в деле, но мы с волейболом не погодки. Или волейбол, который был в начальные годы, был более слабым, в нем не было конкуренции. Конкурентами были Япония и Чехия, а уже потом таких команд появилось много.
Волейбол – один из главных видов спорта на планете. И в России – это безусловно», – сказал Николай Карполь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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