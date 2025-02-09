Марина Сечина: «Олимпиаду конного спорта представить невозможно. Надеюсь, и в будущем его никогда не исключат»

Глава ФКСР Сечина выступила против исключения конного спорта из программы Игр.

Конный спорт вошел в программу Олимпийских игр в 1900 году.

В 2024 году американская компания по защите животных PETA обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с предложением исключить конный спорт из программы Олимпиад.

Обращение было связано с инцидентом с трехкратной олимпийской чемпионкой по конному спорту из Великобритании Шарлоттой Дюжарден, которую отстранили от участия в Играх-2024 за жестокое обращение с лошадьми.

«Эта компания не первая, кто выступает с предложениями исключить конный спорт из программы Олимпийских игр. Практически каждый год этот вопрос включают в повестку генеральных ассамблей Международной федерации конного спорта, а затем каждый раз его благополучно снимают.

Конный спорт как был, так и остается в программе Олимпийских игр, Олимпиаду без нашего вида спорта представить невозможно. Надеюсь, и в будущем его никогда не исключат.

Слишком большое конное сообщество существует в мире. Как все знают, в олимпийскую программу входит три дисциплины, а всего их больше десяти, в России развивают 11 дисциплин конного спорта. Можете представить, сколько людей разных возрастов занимается этим видом спорта в нашей стране. Я считаю, что конный спорт обречен на успех и постоянное признание», – сказала президент Федерации конного спорта России Марина Сечина.