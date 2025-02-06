77

Волейболистки «Локомотива» Каракурт и Бровкина подрались в раздевалке (Volley News)

Волейболистки «Локомотива» Эбрар Каракурт и Юлия Бровкина подрались в раздевалке.

По информации портала Volley News, конфликт между турчанкой и россиянкой начался во время тренировки. Уже в раздевалке он перерос в драку, которую пришлось разнимать одноклубницам.

Позже Каракурт сильно повредила машину Бровкиной на парковке арены, этот эпизод попал на камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что Эбрар выдвинула руководству клуба ультиматум, из‑за которого россиянку отправили во вторую команду «Локомотива». При этом в конце сезона турецкая волейболистка планирует перейти в «Эджзаджибаши».

«Локомотив» на данный момент занимает второе место в чемпионате России.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Volley News
logoЛокомотив Калининградская область
logoЭбрар Каракурт
Юлия Бровкина
происшествия
Эджзаджибаши
чемпионат России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по волейболу. 8-й тур. Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо», «Енисей» победил «Газпром-Югру», другие результаты
722 октября 2024, 15:40
Дисциплинарная комиссия ВФВ может повторно рассмотреть дело Гончаровой
33 июня 2024, 13:40
Ирина Воронкова вернулась в «Локомотив» из «Эджзаджибаши»
15 мая 2024, 09:38
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по волейболу. 25-й тур. «Урал» проиграл «Локомотиву», «Нова» встретится с петербургским «Зенитом», другие матчи
1вчера, 15:30
Чемпионат России по волейболу (жен). 21-й тур. «Динамо-Метар» обыграло «Протон», «Заречье-Одинцово» уступило краснодарскому «Динамо», другие результаты
63 февраля, 19:04
Чемпионат России по волейболу. 24-й тур. «Факел» уступил «Белогорью», «Урал» обыграл «Динамо-ЛО», другие результаты
42 февраля, 15:54
Российские волейбольные клубы получили приглашение на турнир в Дубае
129 января, 13:13
Константин Брянский остался на посту главного тренера мужской сборной России по волейболу
128 января, 13:52
Чемпионат России по волейболу (жен). 20-й тур. «Уралочка» победила «Спарту», «Локомотив» на тай-брейке уступил «Динамо-Метар», другие результаты
226 января, 13:40
Чемпионат России по волейболу. 23-й тур. Петербургский «Зениту» обыграл «Кузбасс» на тай-брейке, казанский «Зенит» победил московское «Динамо», другие результаты
226 января, 13:08
Артем Вольвич: «В олимпийском движении все понимают, что отстранение россиян – неправильное решение. В МОК работают обычные чиновники, они выполняют указания»
25 января, 13:20
Вольвич о конкуренции в чемпионате России по волейболу: «Мы варимся в своем соку. Но мы не знаем, хороший это сок или нет»
25 января, 12:26
Чемпионат России по волейболу (жен). 19-й тур. «Спарта» уступила «Протону», «Локомотив» обыграл «Енисей», другие результаты
120 января, 19:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость
Призер Олимпиады-1972 Виктор Борщ госпитализирован после падения
11 сентября 2023, 19:53
Рекомендуем