Волейболистки «Локомотива» Каракурт и Бровкина подрались в раздевалке (Volley News)
Волейболистки «Локомотива» Эбрар Каракурт и Юлия Бровкина подрались в раздевалке.
По информации портала Volley News, конфликт между турчанкой и россиянкой начался во время тренировки. Уже в раздевалке он перерос в драку, которую пришлось разнимать одноклубницам.
Позже Каракурт сильно повредила машину Бровкиной на парковке арены, этот эпизод попал на камеры видеонаблюдения.
Отмечается, что Эбрар выдвинула руководству клуба ультиматум, из‑за которого россиянку отправили во вторую команду «Локомотива». При этом в конце сезона турецкая волейболистка планирует перейти в «Эджзаджибаши».
«Локомотив» на данный момент занимает второе место в чемпионате России.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Volley News
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