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Чемпионат России по волейболу. 8-й тур. АСК уступил «Нове», петербургский «Зенит» встретится с «Кузбассом», другие матчи

С 18 по 22 октября пройдет 8-й тур мужского чемпионата России по волейболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

8-й тур

18 октября

АСК – Нова – 0-3 (22:25, 26:28, 24:26)

19 октября

Нефтяник – Белогорье – 16.00

Факел – Урал – 16.00

Динамо-ЛО – Локомотив – 17.00

20 октября

Зенит Санкт-Петербург – Кузбасс – 17.00

Динамо Москва – Зенит-Казань – 18.00

22 октября

Енисей – Газпром-Югра – 15.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Зенит-Казань – 6 побед – 0 поражений (17 очков), Динамо Москва – 6-1 (17), Белогорье – 5-1 (15), Локомотив – 5-1 (15), Урал – 4-2 (13), Зенит Санкт-Петербург – 4-3 (13), Динамо-ЛО – 4-3 (11), Факел – 3-4 (9), Кузбасс – 3-3 (9), Енисей – 3-3 (8), Газпром-Югра – 3-4 (7), Нова – 2-5 (8), Нефтяник – 1-6 (4), МГТУ – 1-6 (3), АСК – 0-8 (1).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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logoДинамо Москва
чемпионат России
результаты
Нефтяник
logoГазпром-Югра
logoУрал
logoЗенит-Казань
Динамо Ленинградская область
logoКузбасс
Енисей
АСК (Нижний Новгород)
logoЗенит Санкт-Петербург
logoЛокомотив Калининградская область
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