Ирина Воронкова вернулась в «Локомотив» из «Эджзаджибаши»

Теги чемпионат России жен переходы Эджзаджибаши Ирина Воронкова Локомотив Калининградская область Волейбол

Российская волейболистка Ирина Воронкова вернулась в калининградский «Локомотив».

Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. 

В мае 2022 года Воронкова перешла в турецкий «Эджзаджибаши». В составе клуба она дважды стала серебряным призером чемпионата страны, победительницей клубного чемпионата мира 2023 года и финалисткой Лиги чемпионов.

За «Локомотив» Воронкова выступала с 2018 года, в его составе она стала двукратной чемпионкой России.

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