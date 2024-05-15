Ирина Воронкова вернулась в «Локомотив» из «Эджзаджибаши»

Российская волейболистка Ирина Воронкова вернулась в калининградский «Локомотив».

Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В мае 2022 года Воронкова перешла в турецкий «Эджзаджибаши». В составе клуба она дважды стала серебряным призером чемпионата страны, победительницей клубного чемпионата мира 2023 года и финалисткой Лиги чемпионов.

За «Локомотив» Воронкова выступала с 2018 года, в его составе она стала двукратной чемпионкой России.