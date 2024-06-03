Дисциплинарная комиссия ВФВ может повторно рассмотреть дело Гончаровой
Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) готова пригласить капитана московского «Динамо» Наталию Гончарову на повторное заседание по делу о ее дисквалификации.
Об этом сообщил гендиректор клуба Владимир Зиничев.
Ранее Гончарову отстранили на полгода условно и на один матч чемпионата России. В апреле во время матча она показала средний палец волейболистке Эбрар Каракурт из калининградского «Локомотива».
В «Динамо» не согласились с дисквалификацией, о чем заявили в открытом письме в адрес ВФВ.
– Есть ли ответ ВФВ по вашему обращению?
– На прошлой неделе мы получили уведомление от председателя дисциплинарной комиссии ВФВ Александра Яременко о том, что они начали подготовку к повторному заседанию комиссии по вопросу, связанному с Наталией Гончаровой. Уведомление было направлено на мое имя и имя Гончаровой.
На этот раз комиссия предполагает проведение очного заседания с приглашением Наталии и представителя «Динамо». Первоначальное заседание прошло без нашего участия и без заслушивания позиции Гончаровой и клуба «Динамо».
Мы ответили, что Наталия не то что готова, а хочет принять участие в заседании и защитить свою честь и достоинство. И поблагодарили ВФВ за то, что откликнулись на наше открытое обращение, которое было опубликовано на сайте «Матч ТВ», – рассказал Зиничев.
Отмечается, что дата повторного заседания еще не назначена.
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