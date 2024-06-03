Дисциплинарная комиссия ВФВ может повторно рассмотреть дело Гончаровой

Теги Динамо Москва чемпионат России жен дисквалификации ВФВ Александр Яременко Владимир Зиничев Наталия Гончарова Локомотив Калининградская область Эбрар Каракурт Волейбол

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) готова пригласить капитана московского «Динамо» Наталию Гончарову на повторное заседание по делу о ее дисквалификации.

Об этом сообщил гендиректор клуба Владимир Зиничев.

Ранее Гончарову отстранили на полгода условно и на один матч чемпионата России. В апреле во время матча она показала средний палец волейболистке Эбрар Каракурт из калининградского «Локомотива».

В «Динамо» не согласились с дисквалификацией, о чем заявили в открытом письме в адрес ВФВ.

– Есть ли ответ ВФВ по вашему обращению?

– На прошлой неделе мы получили уведомление от председателя дисциплинарной комиссии ВФВ Александра Яременко о том, что они начали подготовку к повторному заседанию комиссии по вопросу, связанному с Наталией Гончаровой. Уведомление было направлено на мое имя и имя Гончаровой.

На этот раз комиссия предполагает проведение очного заседания с приглашением Наталии и представителя «Динамо». Первоначальное заседание прошло без нашего участия и без заслушивания позиции Гончаровой и клуба «Динамо».

Мы ответили, что Наталия не то что готова, а хочет принять участие в заседании и защитить свою честь и достоинство. И поблагодарили ВФВ за то, что откликнулись на наше открытое обращение, которое было опубликовано на сайте «Матч ТВ», – рассказал Зиничев.

Отмечается, что дата повторного заседания еще не назначена.

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