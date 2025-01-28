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Константин Брянский остался на посту главного тренера мужской сборной России по волейболу

Брянский остался на посту главного тренера мужской сборной России по волейболу.

Кандидатуру Константина Брянского вновь утвердили сегодня на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Брянский возглавляет сборную России с 2022 года, а московское «Динамо» – с 2018-го.

«У нас нет нареканий ни к работе Константина Брянского, ни к его подходу в тех сложных условиях, в которых он возглавляет национальную команду. Поэтому решение продолжить сотрудничество с Константином Владиславовичем было единогласным.

Он работает в тесной связке как с наставниками команд Суперлиги, так и с кураторами юниорских и молодежных сборных различных возрастов. Держит руку на пульсе и обеспечивает определенную преемственность в команде.

Наша сборная находится в тонусе и готова вернуться в международные турниры в любой момент», – сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВФВ
Станислав Шевченко
Константин Брянский
ВФВ
чемпионат России
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