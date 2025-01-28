Константин Брянский остался на посту главного тренера мужской сборной России по волейболу
Кандидатуру Константина Брянского вновь утвердили сегодня на заседании президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Брянский возглавляет сборную России с 2022 года, а московское «Динамо» – с 2018-го.
«У нас нет нареканий ни к работе Константина Брянского, ни к его подходу в тех сложных условиях, в которых он возглавляет национальную команду. Поэтому решение продолжить сотрудничество с Константином Владиславовичем было единогласным.
Он работает в тесной связке как с наставниками команд Суперлиги, так и с кураторами юниорских и молодежных сборных различных возрастов. Держит руку на пульсе и обеспечивает определенную преемственность в команде.
Наша сборная находится в тонусе и готова вернуться в международные турниры в любой момент», – сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.
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