Станислав Шевченко: «Наши сборные поддерживают форму, они в любой момент готовы вернуться на международную арену»

Станислав Шевченко рассказал об отношениях с новым президентом FIVB.

Бразильца Фабио Азеведо избрали президентом Международной федерации волейбола (FIVB ) на конгрессе организации.

«У нас хорошие отношения, Фабио Азеведо долгое время был одним из руководителей FIVB, часто бывал в России и посетил почти все волейбольные столицы нашей страны: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово и многие другие.

Фабио видел своими глазами, насколько в нашей стране любят волейбол и умеют проводить соревнования, собирающие аншлаги на аренах, знает их высочайший уровень. Мы особенно гордимся организацией подготовки к чемпионату мира 2022 года, олимпийской квалификации, Мировой лиги и других важных мероприятий, которые прошли в тесном сотрудничестве в том числе с Азеведо.

Я, наша федерация, оргкомитет и делегаты поддерживаем отношения с Фабио. В этом плане все хорошо», – сказала глава Всероссийской федерации волейбола.

Также он высказался о перспективах допуска российских команд на международную арену.

«Непосредственно на конгрессе этот вопрос не обсуждался. Мы не можем прогнозировать, когда это случится. Ни для кого не секрет, что основным препятствием возвращения российского спорта на мировую арену является рекомендация Международного олимпийского комитета по недопуску наших команд. Практически все международные федерации следуют этим рекомендациям.

Волейбол пострадал больше всего, потому что данные рекомендации вообще не подразумевают рассмотрения возможности участия российских сборных в командных видах спорта даже в нейтральном статусе. Но мы не оставляем попыток к взаимодействию с зарубежными коллегами. Наши сборные поддерживают форму, они в любой момент готовы вернуться на международную арену», – добавил Шевченко .