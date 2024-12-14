«Иностранные коллеги понимают, что без России любые соревнования ненастоящие». Глава ВФВ Шевченко о недопуске волейболистов

Станислав Шевченко назвал ненастоящими соревнования без российских волейболистов.

Команды из России не допускаются до международных турниров с 2022 года.

– Может, у вас какие-то кулуарные разговоры идут на этот счет с иностранными коллегами?

– Разговоры идут постоянно. Они понимают, что без России любые соревнования ненастоящие. Потому что на всех последних соревнованиях – чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх – мы были в числе медалистов. В отсутствие сборной России идет нивелирование уровня соревнований.

На словах они, естественно, за. Но все-таки давайте каких-то конкретных действий подождем. Оба новых человека в руководстве FIVB (Международной федерации волейбола) и CEV (Европейской конфедерации волейбола) нам хорошо знакомы, мы их поддерживали. Поэтому на словах они наши друзья, но давайте подождем хотя бы два-три месяца.

– Есть ли понимание, когда этот вопрос может попасть в повестку заседания FIVB?

– Здесь у меня ответа нет, – ответил глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко .