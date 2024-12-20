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Глава ВФВ Шевченко: «Федерации даны поручения усилить международную деятельность по возвращению российского волейбола на мировую арену»

Глава ВФВ поручил усилить работу по возвращению волейболистов на мировую арену.

19 декабря в Москве прошло заседание наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). 

«По итогам наблюдательного совета работа Всероссийской федерации была признана удовлетворительной. Отмечено увеличение количества и повышение качества, а также расширение географии турниров по волейболу, пляжному волейболу и волейболу на снегу; новый уровень портала volley.ru, начало работы телеканала «Волейбол».

Федерации волейбола даны поручения: усилить международную деятельность по возвращению российского волейбола на мировую арену, а также взаимодействие с Федеральным медико-биологическим агентством», – сказал глава ВФВ Станислав Шевченко.

Российские команды отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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Станислав Шевченко
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ВФВ
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