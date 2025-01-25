Вольвич о конкуренции в чемпионате России по волейболу: «Мы варимся в своем соку. Но мы не знаем, хороший это сок или нет»

Артем Вольвич высказался о конкуренции в российском волейболе условиях бана.

– «Зенит-Казань» выглядит в последнее время, как настоящая машина. Как можно это объяснить?

– Здорово, что вы так думаете. Но это немного ответственно. Я бы не стал говорить, что мы несомненно лучшая команда России. У нас в стране есть много других сильных команд, а российский волейбол не завязан на одном клубе. Еще сравнительно недавно было время, когда «Динамо» доминировало и в Кубке, и в чемпионате, и в еврокубках. Так что российский волейбол – это большая конкуренция. На каком-то отрезке какая-то из команд все равно будет сильнее остальных.

В чем секрет именно нашей команды? Мы работаем как сложный отлаженный механизм, у нас отличный состав и грамотные тренеры. Так что это совокупность факторов, которые дают результат.

– Вашей команде что-то может помешать взять чемпионство?

– Всегда может что-то помешать. День на день не приходится. Можно отлично провести пять матчей, а потом проиграть 0-3. Можно перетренироваться или недотренироваться. Можно недонастроиться или перенастроиться. Так что факторов много.

– Как изменился «Зенит-Казань» и в целом наш волейбол за последние три года?

– Необъективно сказать, что он стал сильнее или стал слабее. Мы же не знаем, как мы будем выглядеть на фоне других команд, если нас вернут завтра. У нас есть чемпионат России, в котором наши клубы играют друг с другом.

Грубо говоря, мы варимся в своем соку. Но мы не знаем, хороший это сок или нет. Мы можем это сказать, когда «Динамо», «Зенит» и «Локомотив» сыграют с европейскими грандами. И после этого мы сможем сказать, какую шутку с нами сыграл бан, – сказал Вольвич.