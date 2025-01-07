Чемпионат России по волейболу. 20-й тур. Московское «Динамо» сыграет с «Белогорьем», «Нова» встретится с казанским «Зенитом», другие матчи
8 января стартуют матчи 20-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
20-й тур
8 января
Нефтяник – Динамо Ленинградская область – 16.00
Динамо Москва – Белогорье – 17.00
9 января
Газпром-Югра – Локомотив – 17.00
Нова – Зенит-Казань – 18.00
АСК – Енисей – 19.00
Зенит Санкт-Петербург – Урал – 19.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 17 побед – 1 поражение (50 очков), Динамо Москва – 14-4 (41), Белогорье – 14-3 (40), Зенит Санкт-Петербург – 13-5 (38), Локомотив – 13-4 (37), Урал – 10-7 (32), Динамо-ЛО – 10-8 (28), Факел – 9-9 (27), Кузбасс – 7-11 (25), Енисей – 9-8 (24), Газпром-Югра – 6-12 (16), Нефтяник – 4-14 (15), Нова – 3-15 (12), АСК – 2-16 (8), МГТУ – 2-16 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем