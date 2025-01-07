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Чемпионат России по волейболу. 20-й тур. Московское «Динамо» сыграет с «Белогорьем», «Нова» встретится с казанским «Зенитом», другие матчи

8 января стартуют матчи 20-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

20-й тур

8 января

НефтяникДинамо Ленинградская область – 16.00

Динамо МоскваБелогорье – 17.00

МГТУФакел – 17.00

9 января

Газпром-ЮграЛокомотив – 17.00

Нова – Зенит-Казань – 18.00

АСК – Енисей – 19.00

Зенит Санкт-Петербург – Урал – 19.00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 17 побед – 1 поражение (50 очков), Динамо Москва – 14-4 (41), Белогорье – 14-3 (40), Зенит Санкт-Петербург – 13-5 (38), Локомотив – 13-4 (37), Урал – 10-7 (32), Динамо-ЛО – 10-8 (28), Факел – 9-9 (27), Кузбасс – 7-11 (25), Енисей – 9-8 (24), Газпром-Югра – 6-12 (16), Нефтяник – 4-14 (15), Нова – 3-15 (12), АСК – 2-16 (8), МГТУ – 2-16 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Москва
logoБелогорье
Динамо Ленинградская область
Нефтяник
МГТУ
logoЗенит-Казань
logoЛокомотив Новосибирск
logoФакел
logoГазпром-Югра
logoЗенит Санкт-Петербург
Енисей
чемпионат России
результаты
АСК (Нижний Новгород)
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