Чемпионат России по волейболу. 22-й тур. «Факел» сыграет с «Локомотивом», московское «Динамо» против «Кузбасса», другие матчи
Московское «Динамо» сыграет с «Кузбассом» на чемпионате России по волейболу.
PARI Суперлига
Мужчины
Предварительный этап
22-й тур
17 января
Факел – Локомотив – 17:00
Динамо Москва – Кузбасс – 19:00
18 января
Нефтяник – Урал – 16.00
Газпром-Югра – Белогорье – 17.00
МГТУ – Динамо-ЛО – 17.00
Зенит Санкт-Петербург – Енисей – 18.00
Зенит-Казань – АСК – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 18 побед – 1 поражение (53 очка), Зенит Санкт-Петербург – 15-5 (44), Динамо Москва – 15-5 (43), Локомотив – 15-4 (43), Белогорье – 14-5 (41), Урал – 11-8 (35), Динамо-ЛО – 12-8 (34), Енисей – 11-8 (29), Кузбасс – 8-11 (28), Факел – 9-11 (27), Газпром-Югра – 6-14 (16), Нефтяник – 4-16 (15), Нова – 4-16 (14), МГТУ – 3-17 (10), АСК – 2-18 (9).
Опубликовано: Полина Лоцик
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