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Федоровцева о переходе в «Фенербахче»: «Шанхай» не выполнял свои обязательства. Я отыграла половину контракта без какой-либо компенсации»

Федоровцева объяснила, почему уехала из китайского «Шанхая» до конца контракта.

Соглашение 20-летней российской волейболистки с «Шанхаем» было рассчитано до 31 января 2025 года, но Федоровцева досрочно покинула расположение команды и вернулась в турецкий «Фенербахче».

«Я некоторое время молчала, так как хотела дождаться официального решения FIVB, прежде чем делиться новостями. Теперь, когда вопрос решен, я могу подтвердить, что больше не буду играть за волейбольный клуб «Шанхай».

Хотя представлять такой уважаемый клуб было большой честью, «Шанхай» столкнулся с трудностями в выполнении своих договорных обязательств. В результате я оказалась в ситуации, когда отыграла половину своего контрактного срока без какой-либо компенсации.

При поддержке моего агентства и моего юридического консультанта из Швейцарии, я предприняла необходимые шаги для решения этой ситуации. Сегодня я с благодарностью сообщаю, что FIVB одобрила мой запрос на выдачу моего международного трансферного сертификата, официально освободив меня от любых обязательств перед «Шанхаем».

Это позволяет мне начать новую главу в «Фенербахче». Я полна волнения и решимости, поскольку я переключаю свое внимание на Турцию, где я с нетерпением жду продолжения своего пути и роста как игрока и как личности.

Спасибо всем за ваше понимание, поддержку и веру в меня в это непростое время», – написала Федоровцева.

Арина Федоровцева – волейболистка сборной России. Ее обожают фанаты «Фенербахче» и «Шанхая»!

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Арины Федоровцевой
logoАрина Федоровцева
Фенербахче жен
Шанхай Голден Эйдж
переходы
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