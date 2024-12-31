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Федоровцева досрочно вернулась в «Фенербахче» из «Шанхая» (Volleyball.it)

Волейболистка Арина Федоровцева досрочно вернулась в «Фенербахче» из «Шанхая».

Об этом сообщил портал Volleyball.it. 

По информации источника, 20-летняя россиянка вернулась в турецкий «Фенербахче» до окончания действия контракта с китайским «Шанхаем». 

Соглашение Федоровцевой с «Шанхаем» было рассчитано до 31 января 2025 года, после чего она должна была вернуться в «Фенербахче», но, по информации портала, спортсменка без уведомления покинула расположение китайского клуба. Ей может грозить денежный штраф.

Федоровцева является двукратной чемпионкой Турции и обладательницей Кубка Турции по волейболу. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Volleyball.it
logoсборная России жен
Фенербахче жен
logoАрина Федоровцева
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Шанхай Голден Эйдж
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