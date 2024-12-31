Федоровцева досрочно вернулась в «Фенербахче» из «Шанхая» (Volleyball.it)
Волейболистка Арина Федоровцева досрочно вернулась в «Фенербахче» из «Шанхая».
Об этом сообщил портал Volleyball.it.
По информации источника, 20-летняя россиянка вернулась в турецкий «Фенербахче» до окончания действия контракта с китайским «Шанхаем».
Соглашение Федоровцевой с «Шанхаем» было рассчитано до 31 января 2025 года, после чего она должна была вернуться в «Фенербахче», но, по информации портала, спортсменка без уведомления покинула расположение китайского клуба. Ей может грозить денежный штраф.
Федоровцева является двукратной чемпионкой Турции и обладательницей Кубка Турции по волейболу.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Volleyball.it
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