Губерниев о самых красивых спортсменках России: «В биатлоне я бы отметил Метелю и Павлушину. Если нужно выделить одну спортсменку, пусть это будет волейболистка Федоровцева»

Губерниев назвал волейболистку Федоровцеву самой красивой спортсменкой России.

– Кого можете назвать главным секс-символом в российском спорте на данный момент?

– Я не буду говорить слово «секс-символ». Хочу сказать, что в нашем спорте есть, безусловно, признанные красавицы. Сколько замечательных красивых девушек среди гимнасток, синхронисток.

В биатлоне я бы отметил Викторию Метелю, Кристину Павлушину. Если нужно выделить одну спортсменку, пусть это будет волейболистка Арина Федоровцева .

У Арины, кстати, есть родная сестра Маша Федоровцева, гимнастка сборной России – тоже очень красивая девушка. В российском спорте вообще много замечательных красивых девчонок, глядя на которых душа радуется, – сказал Губерниев .