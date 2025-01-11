Чемпионат России по волейболу. 21-й тур. «Енисей» сыграет с московским «Динамо», «Белогорье» против петербургского «Зенита», другие матчи
«Енисей» сыграет с «Динамо», «Белогорье» против «Зенита» на ЧР по волейболу.
PARI Суперлига
Мужчины
Предварительный этап
21-й тур
12 января
Кузбасс – АСК – 13.00
Урал – Газпром-Югра – 16.00
Динамо Ленинградская область – Факел – 17.00
Нова – МГТУ – 17.00
13 января
Енисей – Динамо Москва – 14.30
Локомотив – Нефтяник – 15.00
Белогорье – Зенит Санкт-Петербург – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 18 побед – 1 поражение (53 очка), Динамо Москва – 15-4 (43), Белогорье – 14-4 (41), Зенит Санкт-Петербург – 14-5 (41), Локомотив – 14-4 (40), Урал – 10-8 (32), Динамо-ЛО – 11-8 (31), Факел – 9-10 (27), Енисей – 10-8 (26), Кузбасс – 7-11 (25), Газпром-Югра – 6-13 (16), Нефтяник – 4-15 (15), Нова – 3-16 (12), МГТУ – 3-16 (9), АСК – 2-17 (9).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем