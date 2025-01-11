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Чемпионат России по волейболу. 21-й тур. «Енисей» сыграет с московским «Динамо», «Белогорье» против петербургского «Зенита», другие матчи

«Енисей» сыграет с «Динамо», «Белогорье» против «Зенита» на ЧР по волейболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

21-й тур

12 января

Кузбасс – АСК – 13.00

Урал – Газпром-Югра – 16.00

Динамо Ленинградская область – Факел – 17.00

Нова – МГТУ – 17.00

13 января

Енисей – Динамо Москва – 14.30

Локомотив – Нефтяник – 15.00

Белогорье – Зенит Санкт-Петербург – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань – 18 побед – 1 поражение (53 очка), Динамо Москва – 15-4 (43), Белогорье – 14-4 (41), Зенит Санкт-Петербург – 14-5 (41), Локомотив – 14-4 (40), Урал – 10-8 (32), Динамо-ЛО – 11-8 (31), Факел – 9-10 (27), Енисей – 10-8 (26), Кузбасс – 7-11 (25), Газпром-Югра – 6-13 (16), Нефтяник – 4-15 (15), Нова – 3-16 (12), МГТУ – 3-16 (9), АСК – 2-17 (9).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
АСК (Нижний Новгород)
logoБелогорье
logoКузбасс
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Нефтяник
МГТУ
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logoДинамо Москва
logoФакел
logoЗенит Санкт-Петербург
logoГазпром-Югра
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Динамо Ленинградская область
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Енисей
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