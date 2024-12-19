Чемпионат России по волейболу. 18-й тур. Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом», петербургский «Зенит» против «Динамо-ЛО» и другие матчи
С 20 по 23 декабря пройдут матчи 18-го тура чемпионата России по волейболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
18-й тур
20 декабря
АСК – Урал – 19.00
Динамо Москва – Локомотив – 19.00
Зенит Санкт-Петербург – Динамо-ЛО – 19.30
21 декабря
Зенит Казань – Кузбасс – 17.00
МГТУ – Нефтяник – 17.00
22 декабря
Газпром-Югра – Факел – 17.00
23 декабря
Нова – Енисей – 18.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 15 побед – 1 поражение (44 очка), Белогорье – 13-3 (38), Локомотив – 13-2 (36), Динамо Москва – 12-4 (35), Зенит Санкт-Петербург – 11-5 (33), Урал – 10-5 (31), Динамо-ЛО – 9-7 (25), Енисей – 8-8 (22), Факел – 7-9 (22), Кузбасс – 6-10 (22), Газпром-Югра – 6-10 (16), Нефтяник – 4-12 (13), Нова – 3-13 (11), АСК – 1-15 (5), МГТУ – 1-15 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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