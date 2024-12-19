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Чемпионат России по волейболу. 18-й тур. Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом», петербургский «Зенит» против «Динамо-ЛО» и другие матчи

С 20 по 23 декабря пройдут матчи 18-го тура чемпионата России по волейболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

18-й тур

20 декабря

АСК – Урал – 19.00

Динамо Москва – Локомотив – 19.00

Зенит Санкт-Петербург – Динамо-ЛО – 19.30

21 декабря

Зенит Казань – Кузбасс – 17.00

МГТУ – Нефтяник – 17.00

22 декабря

Газпром-Югра – Факел – 17.00

23 декабря

Нова – Енисей – 18.00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 15 побед – 1 поражение (44 очка), Белогорье – 13-3 (38), Локомотив – 13-2 (36), Динамо Москва – 12-4 (35), Зенит Санкт-Петербург – 11-5 (33), Урал – 10-5 (31), Динамо-ЛО – 9-7 (25),  Енисей – 8-8 (22), Факел – 7-9 (22), Кузбасс – 6-10 (22), Газпром-Югра – 6-10 (16), Нефтяник – 4-12 (13), Нова – 3-13 (11), АСК – 1-15 (5), МГТУ – 1-15 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
чемпионат России
результаты
logoЛокомотив Новосибирск
logoЗенит-Казань
logoГазпром-Югра
Енисей
logoКузбасс
logoФакел
logoНОВА
Динамо Ленинградская область
logoУрал
АСК (Нижний Новгород)
МГТУ
Нефтяник
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