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Чемпионат России по волейболу. 14-й тур. МГТУ сыграет с петербургским «Зенитом», «Локомотив» встретится с казанским «Зенитом», другие матчи

С 26 по 28 ноября пройдет 14-й тур мужского чемпионата России по волейболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

14-й тур

26 ноября 

МГТУ – Зенит Санкт-Петербург – 19.00

27 ноября 

Локомотив – Зенит-Казань – 15.00

Белогорье – Енисей – 19.00

Динамо Москва – Газпром-Югра – 19.00

28 ноября 

Нефтяник – АСК – 17.00

Урал – Кузбасс – 17.00

Динамо-ЛО – Нова – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань – 11 побед – 1 поражение (32 очка), Локомотив – 11-1 (33), Белогорье – 10-2 (30), Динамо Москва – 9-3 (26), Урал – 8-4 (26), Зенит Санкт-Петербург – 7-5 (22), Факел – 6-7 (18), Динамо-ЛО – 6-7 (17), Енисей – 6-6 (17), Кузбасс – 5-7 (16), Газпром-Югра – 5-7 (13), Нова – 3-9 (11), Нефтяник – 2-10 (7), АСК – 1-11 (4), МГТУ – 1-11 (3).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Нефтяник
АСК (Нижний Новгород)
logoЛокомотив Новосибирск
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Динамо Ленинградская область
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МГТУ
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