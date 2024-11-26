Чемпионат России по волейболу. 14-й тур. МГТУ сыграет с петербургским «Зенитом», «Локомотив» встретится с казанским «Зенитом», другие матчи
С 26 по 28 ноября пройдет 14-й тур мужского чемпионата России по волейболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
14-й тур
26 ноября
МГТУ – Зенит Санкт-Петербург – 19.00
27 ноября
Локомотив – Зенит-Казань – 15.00
Белогорье – Енисей – 19.00
Динамо Москва – Газпром-Югра – 19.00
28 ноября
Нефтяник – АСК – 17.00
Урал – Кузбасс – 17.00
Динамо-ЛО – Нова – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 11 побед – 1 поражение (32 очка), Локомотив – 11-1 (33), Белогорье – 10-2 (30), Динамо Москва – 9-3 (26), Урал – 8-4 (26), Зенит Санкт-Петербург – 7-5 (22), Факел – 6-7 (18), Динамо-ЛО – 6-7 (17), Енисей – 6-6 (17), Кузбасс – 5-7 (16), Газпром-Югра – 5-7 (13), Нова – 3-9 (11), Нефтяник – 2-10 (7), АСК – 1-11 (4), МГТУ – 1-11 (3).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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