Чемпионат России по волейболу. 16-й тур. Московское «Динамо» встретится с «Факелом», казанский «Зенит» против «Белогорья» и другие матчи
«Енисей» и «Кузбасс» откроют 16-й тур чемпионата России по волейболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
16-й тур
11 декабря
Енисей – Кузбасс – 15.00
Нова – Урал – 18.00
АСК – Динамо-ЛО – 19.00
Динамо Москва – Факел – 19.00
Зенит Санкт-Петербург – Нефтяник –19.00
МГТУ – Газпром-Югра – 19.00
12 декабря
Зенит-Казань – Белогорье – 19.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 13 побед – 1 поражение (38 очков), Белогорье – 12-2 (35), Локомотив – 12-2 (34), Динамо Москва – 11-3 (32), Урал – 9-5 (28), Зенит Санкт-Петербург – 9-5 (27), Факел – 7-7 (21), Динамо-ЛО – 7-7 (20), Енисей – 7-7 (20), Кузбасс – 5-9 (18), Газпром-Югра – 5-9 (13), Нова – 3-11 (11), Нефтяник – 3-11 (10), АСК – 1-13 (4), МГТУ – 1-13 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Селенкова
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