Геннадий Шипулин: «Ряд европейских и мировых ведомств подтверждают, что без российского волейбола очень скучно. Нас ждут и хотят видеть»
Шипулин заявил, что российских волейболистов ждут на международных стартах.
В июне 2023 года Международная федерация волейбола продлила отстранение российских клубов и сборных от турниров.
«Ряд европейских и мировых ведомств подтверждают, что без России, российского волейбола очень скучно, что происходит что-то неправдоподобное.
Все нас ждут, все хотят нас видеть на международной арене. И наши игроки очень скучают, хотят достойно представлять нашу страну на международной арене», – сказал член президиума Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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