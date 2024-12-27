Зоран Терзич покинул пост главного тренера женской сборной России по волейболу
Терзич ушел с поста главного тренера женской сборной России по волейболу.
58-летний тренер возглавил женскую сборную Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Сербского волейбольного союза.
Зоран Терзич работал со сборной России с 2022 года. Годом позже он возглавил «Динамо-Ак Барс», с которым в прошлом сезоне выиграл чемпионат России.
Контракт Терзича с сербской командой рассчитан до 2028 года. Ранее он тренировал сборную Сербии с 2006 по 2022 год.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Сербский волейбольный союз
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