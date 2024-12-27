Геркус про «Зенит» – позор российского футбола»: «Людям нравится троллить соперника, это судьба лидера, вечный чемпион наскучил. Если настроение хорошее, почему бы не покричать?»

Илья Геркус поделился мнением о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».

– Людям нравится троллить соперника, кричать про него гадости. Это часть футбола. Я сам не любитель такого. Но если настроение хорошее, почему бы не покричать?!

– Но тут объединение многих клубов произошло.

– Не преувеличивайте. Каждого лидера ненавидят: «Спартак », за ними ЦСКА , сейчас «Зенит », это судьба лидера, вечный чемпион наскучил, – сказал бывший президент «Локомотива».