Геркус про «Зенит» – позор российского футбола»: «Людям нравится троллить соперника, это судьба лидера, вечный чемпион наскучил. Если настроение хорошее, почему бы не покричать?»
Илья Геркус поделился мнением о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».
– Людям нравится троллить соперника, кричать про него гадости. Это часть футбола. Я сам не любитель такого. Но если настроение хорошее, почему бы не покричать?!
– Но тут объединение многих клубов произошло.
– Не преувеличивайте. Каждого лидера ненавидят: «Спартак», за ними ЦСКА, сейчас «Зенит», это судьба лидера, вечный чемпион наскучил, – сказал бывший президент «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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