Чемпионат России по волейболу (жен). 16-й тур. Казанское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой», «Локомотив» против «Заречья-Одинцово», другие матчи
22 декабря стартует матчи 16-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
16-й тур
22 декабря
Динамо Казань – Ленинградка – 16.00
Локомотив – Заречье-Одинцово – 19.00
23 декабря
Динамо Москва – Динамо Краснодар – 19.00
24 декабря
Енисей – Спарта – 15.00
25 декабря
Динамо Метар – Омичка – 16.30
Турнирное положение: Динамо-Казань – 15 побед – 0 поражений (45 очков), Локомотив – 13-2 (37), Ленинградка – 12-3 (34), Заречье-Одинцово – 10-5 (32), Динамо Москва – 9-6 (24), Динамо Краснодар – 8-7 (26), Динамо-Метар – 8-7 (21), Уралочка – 7-8 (24), Тулица – 6-9 (17), Протон – 6-9 (17), Омичка – 5-10 (14), Минчанка – 4-11 (14), Спарта – 1-14 (6), Енисей – 1-14 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем