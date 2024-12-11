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Чемпионат России по волейболу (жен). 14-й тур. «Протон» сыграет с краснодарским «Динамо», «Уралочка» встретится «Ленинградкой», другие матчи

На женском чемпионате России по волейболу стартуют матчи 14-го тура.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

14-й тур

12 декабря

ПротонДинамо Краснодар – 18.00

13 декабря 

Динамо МетарТулица – 16.30

УралочкаЛенинградка – 16.30

Спарта – Омичка – 19.00

14 декабря

ЕнисейЗаречье-Одинцово – 13.00

Динамо Казань – Динамо Москва – 17.00

Локомотив – Минчанка – 19.00

Турнирное положение: Динамо Казань – 13 побед – 0 поражений (39 очков), Ленинградка – 12-1 (33), Локомотив – 11-2 (32), Заречье-Одинцово – 8-5 (26), Динамо Москва – 8-5 (22), Динамо-Метар – 8-5 (21), Динамо Краснодар – 7-6 (23), Протон – 6-7 (16), Уралочка – 5-9 (19), Тулица – 4-8 (11), Минчанка – 3-10 (10), Омичка – 3-10 (8), Спарта – 1-12 (6), Енисей – 1-11 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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