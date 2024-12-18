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Чемпионат России по волейболу (жен). 15-й тур. «Ленинградка» сыграет с московским «Динамо», «Спарта» против казанского «Динамо», другие матчи

На женском чемпионате России по волейболу пройдут матчи 15-го тура.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

15-й тур

18 декабря

Омичка – Енисей – 16.00

Минчанка – Протон – 18.00

Динамо Краснодар – Уралочка – 18.00

Ленинградка – Динамо Москва – 19.00

Спарта – Динамо-Казань – 19.00

Тулица – Локомотив – 19.00

19 декабря

Заречье-Одинцово – Динамо-Метар – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Динамо-Казань – 14 побед – 0 поражений (42 очка), Локомотив – 12-2 (34), Ленинградка – 12-2 (33), Заречье-Одинцово – 9-5 (29), Динамо Краснодар – 8-6 (25), Динамо Москва – 8-6 (22), Динамо-Метар – 8-6 (21), Уралочка – 6-8 (22), Тулица – 6-8 (17), Протон – 6-8 (17), Омичка – 4-10 (11), Минчанка – 3-11 (11), Спарта – 1-13 (6), Енисей – 1-13 (4).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
Енисей жен
Заречье-Одинцово
logoУралочка
logoЛокомотив Калининградская область
Омичка
Динамо Краснодар жен
Динамо-Ак Барс Казань жен
Динамо Москва жен
Спарта Нижний Новгород
Динамо-Метар
Тулица
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