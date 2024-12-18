Чемпионат России по волейболу (жен). 15-й тур. «Ленинградка» сыграет с московским «Динамо», «Спарта» против казанского «Динамо», другие матчи
На женском чемпионате России по волейболу пройдут матчи 15-го тура.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
15-й тур
18 декабря
Омичка – Енисей – 16.00
Минчанка – Протон – 18.00
Динамо Краснодар – Уралочка – 18.00
Ленинградка – Динамо Москва – 19.00
Спарта – Динамо-Казань – 19.00
Тулица – Локомотив – 19.00
19 декабря
Заречье-Одинцово – Динамо-Метар – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо-Казань – 14 побед – 0 поражений (42 очка), Локомотив – 12-2 (34), Ленинградка – 12-2 (33), Заречье-Одинцово – 9-5 (29), Динамо Краснодар – 8-6 (25), Динамо Москва – 8-6 (22), Динамо-Метар – 8-6 (21), Уралочка – 6-8 (22), Тулица – 6-8 (17), Протон – 6-8 (17), Омичка – 4-10 (11), Минчанка – 3-11 (11), Спарта – 1-13 (6), Енисей – 1-13 (4).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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