Чемпионат России по волейболу (жен). 13-й тур. «Енисей» встретится с «Тулицей», «Спарта» сыграет с «Заречьем-Одинцово», другие матчи
На женском чемпионате России по волейболу пройдут матчи 13-го тура.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
13-й тур
7 декабря
Енисей – Тулица – 13.00
Спарта – Заречье-Одинцово – 17.00
8 декабря
Динамо Метар – Минчанка – 15.00
Омичка – Динамо-Казань – 15.00
Протон – Ленинградка – 16.00
Локомотив – Динамо Краснодар – 19.00
9 декабря
Уралочка – Динамо Москва – 16.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо Казань – 12 побед – 0 поражений (36 очков), Ленинградка – 11-1 (30), Локомотив – 10-2 (29), Заречье-Одинцово – 7-5 (23), Динамо Краснодар – 7-5 (23), Динамо Москва – 7-5 (20), Динамо-Метар – 7-5 (18), Протон – 6-6 (16), Уралочка – 5-7 (18), Тулица – 4-8 (11), Минчанка – 3-9 (10), Омичка – 3-8 (8), Спарта – 1-11 (6), Енисей – 1-11 (4).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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