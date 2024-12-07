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Чемпионат России по волейболу (жен). 13-й тур. «Енисей» встретится с «Тулицей», «Спарта» сыграет с «Заречьем-Одинцово», другие матчи

На женском чемпионате России по волейболу пройдут матчи 13-го тура.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

13-й тур

7 декабря 

Енисей – Тулица – 13.00

Спарта – Заречье-Одинцово – 17.00

8 декабря 

Динамо Метар – Минчанка – 15.00

Омичка – Динамо-Казань – 15.00

Протон – Ленинградка – 16.00

Локомотив – Динамо Краснодар – 19.00

9 декабря 

Уралочка – Динамо Москва – 16.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Динамо Казань – 12 побед – 0 поражений (36 очков), Ленинградка – 11-1 (30), Локомотив – 10-2 (29), Заречье-Одинцово – 7-5 (23), Динамо Краснодар – 7-5 (23), Динамо Москва – 7-5 (20), Динамо-Метар – 7-5 (18), Протон – 6-6 (16), Уралочка – 5-7 (18), Тулица – 4-8 (11), Минчанка – 3-9 (10), Омичка – 3-8 (8), Спарта – 1-11 (6), Енисей – 1-11 (4).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
Ленинградка
Динамо Краснодар жен
Тулица
Протон
Спарта Нижний Новгород
logoУралочка
Заречье-Одинцово
чемпионат России жен
Динамо Москва жен
Динамо-Метар
logoЛокомотив Калининградская область
Динамо-Ак Барс Казань жен
Минчанка
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Омичка
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