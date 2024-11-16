Чемпионат России по волейболу. 12-й тур. Казанский «Зенит» сыграет с «Факелом», «Нефтяник» встретится с «Новой» и другие матчи
На чемпионате России по волейболу среди мужчин проходят матчи 12-го тура.
PARI Суперлига
Мужчины
Предварительный этап
12-й тур
16 ноября, суббота
Факел – Зенит-Казань – 14.00
Нефтяник – Нова – 16.00
17 ноября, воскресенье
Локомотив – Енисей – 15.00
Урал – Белогорье – 16.30
МГТУ – Динамо Москва – 17.00
18 ноября, понедельник
Динамо-ЛО – Кузбасс – 19.00
Зенит Санкт-Петербург – АСК – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 11 побед – 0 поражений (32 очка), Локомотив – 9-1 (25), Белогорье – 8-2 (24), Динамо Москва – 8-2 (23),Урал – 7-3 (23), Енисей – 6-4 (17), Зенит Санкт-Петербург – 5-5 (16), Кузбасс – 5-5 (16), Динамо-ЛО – 5-7 (14), Факел – 4-7 (12), Газпром-Югра – 4-7 (10), Нова – 2-8 (8), Нефтяник – 2-9 (7), АСК – 1-9 (4), МГТУ – 1-9 (3).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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