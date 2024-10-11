Чемпионат России по волейболу. 7-й тур. «Енисей» сыграет с петербургским «Зенитом», АСК против казанского «Зенита», другие матчи
С 11 по 13 октября пройдет 7-й тур мужского чемпионата России по волейболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
7-й тур
11 октября
Енисей – Зенит Санкт-Петербург – 15.00
Урал – Нефтяник – 15.00
АСК – Зенит-Казань – 19.00
12 октября
Локомотив – Факел – 15.00
Белогорье – Газпром-Югра – 18.00
13 октября
Кузбасс – Динамо Москва – 13.00
Динамо-ЛО – МГТУ – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо Москва – 5 побед – 1 поражение (15 очков), Зенит Казань – 5-0 (14), Локомотив – 4-1 (12), Белогорье – 4-1 (12), Зенит Санкт-Петербург – 3-3 (10), Урал – 3-2 (10), Факел – 3-3 (9), Динамо-ЛО – 3-3 (9), Енисей – 3-2 (8), Кузбасс – 3-2 (8), Газпром-Югра – 3-3 (7), Нова – 1-5 (5), Нефтяник – 1-5 (4), МГТУ – 1-5 (2), АСК – 0-6 (1).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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