Чемпионат России по волейболу. 11-й тур. «Белогорье» сыграет с «Локомотивом», казанский «Зенит» встретится с «Нефтяником», другие матчи
12-14 ноября пройдут матчи 11-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
11-й тур
12 ноября
13 ноября
Енисей – Динамо Ленинградская область – 15.00
Урал – МГТУ – 15.00
Нова – Газпром-Югра – 19.00
Зенит-Казань – Нефтяник – 19.00
14 ноября
АСК – Динамо Москва – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 10 побед – 0 поражений (29 очков), Белогорье – 8-1 (24), Локомотив – 8-1 (22), Динамо Москва – 7-2 (20), Урал – 6-3 (20), Енисей – 6-3 (16), Зенит Санкт-Петербург – 5-5 (16), Кузбасс – 5-4 (15), Динамо-ЛО – 4-7 (12), Факел – 3-7 (10), Газпром-Югра – 3-7 (7), Нова – 2-7 (8), Нефтяник – 2-8 (7), АСК – 1-8 (4), МГТУ – 1-8 (3).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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