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Чемпионат России по волейболу. 11-й тур. «Белогорье» сыграет с «Локомотивом», казанский «Зенит» встретится с «Нефтяником», другие матчи

12-14 ноября пройдут матчи 11-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

11-й тур

12 ноября 

БелогорьеЛокомотив – 19.00

13 ноября 

ЕнисейДинамо Ленинградская область – 15.00

КузбассФакел – 15.00

Урал – МГТУ – 15.00

Нова – Газпром-Югра – 19.00

Зенит-КазаньНефтяник – 19.00

14 ноября

АСК – Динамо Москва – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Зенит-Казань – 10 побед – 0 поражений (29 очков), Белогорье – 8-1 (24), Локомотив – 8-1 (22), Динамо Москва – 7-2 (20), Урал – 6-3 (20), Енисей – 6-3 (16), Зенит Санкт-Петербург – 5-5 (16), Кузбасс – 5-4 (15), Динамо-ЛО – 4-7 (12), Факел – 3-7 (10), Газпром-Югра – 3-7 (7), Нова – 2-7 (8), Нефтяник – 2-8 (7), АСК – 1-8 (4), МГТУ – 1-8 (3).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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Динамо Ленинградская область
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Енисей
АСК (Нижний Новгород)
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