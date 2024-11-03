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Чемпионат России по волейболу. 10-й тур. МГТУ сыграет с АСК, казанский «Зенит» против «Газпром-Югры», другие матчи

4 ноября стартует десятый тур мужского чемпионата России по волейболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

10-й тур

4 ноября

МГТУ – АСК – 17.00

6 ноября

ЛокомотивУрал – 15.00

Зенит-Казань – Газпром-Югра – 16.00

НефтяникКузбасс – 17.00

ФакелЕнисей – 17.00

Динамо-ЛО – Белогорье – 19.00

Зенит Санкт-Петербург – Нова – 19.30

Турнирное положение: Зенит-Казань – 9 побед – 0 поражений (26 очков), Белогорье – 7-1 (21), Динамо Москва – 7-2 (20), Локомотив – 7-1 (20), Урал – 6-2 (19), Кузбасс – 5-3 (15), Енисей – 5-3 (14), Зенит Санкт-Петербург – 4-5 (13), Динамо-ЛО – 4-6 (12), Факел – 3-6 (9), Газпром-Югра – 3-6 (7), Нова – 2-6 (8), Нефтяник – 1-8 (4), МГТУ – 1-7 (3), АСК – 0-8 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoФакел
logoЛокомотив Новосибирск
logoБелогорье
чемпионат России
результаты
МГТУ
Нефтяник
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logoЗенит-Казань
Динамо Ленинградская область
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Енисей
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