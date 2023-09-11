Призер Олимпиады-1972 Виктор Борщ госпитализирован после падения

Теги Павел Борщ происшествия сборная СССР ТАСС Виктор Борщ Волейбол

Призер Олимпийских игр по волейболу Виктор Борщ госпитализирован после падения.

Об этом рассказал сын бывшего спортсмена Павел Борщ. 

«Он упал в душе, бытовая травма. Завтра или послезавтра ему будет сделана операция. Он в сознании, в порядке, все объясняет.

Ему раньше уже меняли тазобедренный сустав, часть откололась», – сказал Павел Борщ.

Виктору Борщу 75 лет, он девятикратный чемпион СССР по волейболу, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года и серебряный призер ЧМ‑1974.

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