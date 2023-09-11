Призер Олимпиады-1972 Виктор Борщ госпитализирован после падения

Призер Олимпийских игр по волейболу Виктор Борщ госпитализирован после падения.

Об этом рассказал сын бывшего спортсмена Павел Борщ.

«Он упал в душе, бытовая травма. Завтра или послезавтра ему будет сделана операция. Он в сознании, в порядке, все объясняет.

Ему раньше уже меняли тазобедренный сустав, часть откололась», – сказал Павел Борщ.

Виктору Борщу 75 лет, он девятикратный чемпион СССР по волейболу, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года и серебряный призер ЧМ‑1974.